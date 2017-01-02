Бабел подписал с «Бешикташем» контракт на 2,5 года

Как и ожидалось, нападающий Райан Бабел подписал контракт с «Бешикташем». Соглашение с турецким клубом рассчитано на два с половиной года. В нынешнем сезоне Бабел заработает 1,2 млн евро, а в каждом из двух следующих – по 2,1 млн евро.