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Бабел подписал с «Бешикташем» контракт на 2,5 года

Соккер.Ру // Турция. Супер-Лига 2016/2017, Контракты, Бешикташ, Бабел Райан
Сегодня, 16:24 | Источник: ФК "Бешикташ" | Редакция: Сергей Иванов

Как и ожидалось, нападающий Райан Бабел подписал контракт с «Бешикташем». Соглашение с турецким клубом рассчитано на два с половиной года. В нынешнем сезоне Бабел заработает 1,2 млн евро, а в каждом из двух следующих – по 2,1 млн евро.

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