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«Сандерленд» - «Ливерпуль»: стартовые составы

Матч: СандерлендСандерленд-:-ЛиверпульЛиверпуль
Начало матча: Сегодня, 18:00
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 17:12 | Источник: Твиттер ФК "Ливерпуль" | Редакция: Дмитрий Кристя

Определились стартовые составы команд на поединок 20-го тура АПЛ между «Сандерлендом» и «Ливерпулем».

«Сандерленд»: Манноне, Лав, ван Анхольт, Джилободжи, О`Ши, Ларссон, Ндонг, Родуэлл, Янузай, Борини, Дефо.

«Ливерпуль»: Миньоле, Клайн, Ловрен, Клаван, Милнер, Джан, Вейналдум, Лаллана, Мане, Фирмино, Старридж.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

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