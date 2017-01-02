«Сандерленд» - «Ливерпуль»: стартовые составы

Определились стартовые составы команд на поединок 20-го тура АПЛ между «Сандерлендом» и «Ливерпулем».

«Сандерленд»: Манноне, Лав, ван Анхольт, Джилободжи, О`Ши, Ларссон, Ндонг, Родуэлл, Янузай, Борини, Дефо.

«Ливерпуль»: Миньоле, Клайн, Ловрен, Клаван, Милнер, Джан, Вейналдум, Лаллана, Мане, Фирмино, Старридж.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.