«Сандерленд» - «Ливерпуль»: стартовые составы
Матч: Сандерленд-:-Ливерпуль
Начало матча: Сегодня, 18:00
Сегодня, 17:12 | Источник: Твиттер ФК "Ливерпуль" | Редакция: Дмитрий Кристя
Определились стартовые составы команд на поединок 20-го тура АПЛ между «Сандерлендом» и «Ливерпулем».
«Сандерленд»: Манноне, Лав, ван Анхольт, Джилободжи, О`Ши, Ларссон, Ндонг, Родуэлл, Янузай, Борини, Дефо.
«Ливерпуль»: Миньоле, Клайн, Ловрен, Клаван, Милнер, Джан, Вейналдум, Лаллана, Мане, Фирмино, Старридж.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
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