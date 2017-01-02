Гальярдини завтра пройдет медосмотр в «Интере»

Хавбек «Аталанты» Роберто Гальярдини очень близок к переходу в «Интер». Завтра 22-летний игрок пройдет медосмотр в одной из больниц Милана, после чего он должен заключить с «нерадзурри» контракт. Сумма сделки составит до 27 млн евро.

В этом сезоне Гальярдини провел 13 матчей в Серии А и отметился двумя ассистами.