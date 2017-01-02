Дебюши покинет «Арсенал» зимой
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Арсенал, Дебюши Матье, Венгер Арсен
Сегодня, 20:25 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник «Арсенала» Матье Дебюши покинет клуб уже зимой, сообщают в Англии. 31-летний игрок поссорился с главным тренером команды Арсеном Венгером после того, как пожаловался в прессе, что наставник в свое время не отпустил его в «Манчестер Юнайтед». В свою очередь Венгер эту информацию опроверг.
Дебюши попытается трудоустроиться во Франции, а «канониры» не будут его удерживать.
Другие материалы по теме:
20:51 Слухи Шкулетич может уйти из «Локомотива» 0
17:48 Слухи Гальярдини завтра пройдет медосмотр в «Интере» 7
16:42 Слухи Фото Киевское «Динамо» готово отпустить Ярмоленко за 22 млн евро 19
15:57 Слухи Джилардино может перейти в «Бари» 1
14:33 Слухи Фото «Реал» попытается подписать Вайгля 9
13:48 Слухи «Манчестер Сити» нацелился на Бадштубера 5
Или войдите через