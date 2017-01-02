Дебюши покинет «Арсенал» зимой

Защитник «Арсенала» Матье Дебюши покинет клуб уже зимой, сообщают в Англии. 31-летний игрок поссорился с главным тренером команды Арсеном Венгером после того, как пожаловался в прессе, что наставник в свое время не отпустил его в «Манчестер Юнайтед». В свою очередь Венгер эту информацию опроверг.

Дебюши попытается трудоустроиться во Франции, а «канониры» не будут его удерживать.