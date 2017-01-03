«Эвертон» хочет купить Мертенса за 12 млн фунтов

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс, признанный лучшим футболистом Бельгии в 2016 году, заинтересовал «Эвертон».

За 29-летнего форварда «ириски» готовы предложить 12 млн фунтов

В текущем сезоне Серии A на счету бельгийца 11 голов в 16 матчах.

Сообщается, что футболистом также интересуются «Тоттенхэм», «Бавария» и «Аякс».