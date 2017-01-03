«Эвертон» хочет купить Мертенса за 12 млн фунтов
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Эвертон, Наполи, Мертенс Дрис
Сегодня, 03:01 | Источник: Dailystar.co.uk | Редакция: Павел Молочный
Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс, признанный лучшим футболистом Бельгии в 2016 году, заинтересовал «Эвертон».
За 29-летнего форварда «ириски» готовы предложить 12 млн фунтов
В текущем сезоне Серии A на счету бельгийца 11 голов в 16 матчах.
Сообщается, что футболистом также интересуются «Тоттенхэм», «Бавария» и «Аякс».
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