Агент: «Дзадза не перейдёт в „Валенсию“»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Вест Хэм, Валенсия, Дженоа, Фиорентина, Дзадза Симоне
Сегодня, 08:49 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Антонио Дзадза - отец и агент нападающего Симоне Дзадзы, выступавшего в первой половине нынешнего сезона за «Вест Хэм», дал понять, что в связи с уходом Чезаре Пранделли с поста главного тренера «Валенсии», его сын не перейдет в «Лос Чес», как об этом писали в СМИ:
«Я слегка разочарован, ведь я думал, что Симоне перейдет в „Валенсию“.
Но могу сказать, что ряд итальянских клубов заинтересован в приобретении Дзадзы.
„Дженоа“ или „Фиорентина“. Вскоре увидим».
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