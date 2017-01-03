Агент: «Дзадза не перейдёт в „Валенсию“»

Антонио Дзадза - отец и агент нападающего Симоне Дзадзы, выступавшего в первой половине нынешнего сезона за «Вест Хэм», дал понять, что в связи с уходом Чезаре Пранделли с поста главного тренера «Валенсии», его сын не перейдет в «Лос Чес», как об этом писали в СМИ:

«Я слегка разочарован, ведь я думал, что Симоне перейдет в „Валенсию“.

Но могу сказать, что ряд итальянских клубов заинтересован в приобретении Дзадзы.

„Дженоа“ или „Фиорентина“. Вскоре увидим».