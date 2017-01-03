Куман может сменить Энрике на тренерском мостике «Барселоны»

Руководство «Барселоны» продолжает подыскивать специалистов, способных заменить Луиса Энрике на посту главного тренера «Барселоны».

Напомним, что Энрике пока не продлил контракт с каталонским клубом, хотя трудовое соглашение между сторонами истекает ближайшим летом.

Сообщается, что боссы «блаугранас» провели переговоры с наставником «Эвертона» Рональдом Куманом, который в бытность игроком выступал за «Барселону» и никогда не скрывал желания однажды возглавить каталонский клуб.