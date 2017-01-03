Куман может сменить Энрике на тренерском мостике «Барселоны»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: тренеры, Барселона, Эвертон, Энрике Луис , Куман Рональд
Сегодня, 09:23 | Источник: Fichajes.com | Редакция: Антон Белюсь
Руководство «Барселоны» продолжает подыскивать специалистов, способных заменить Луиса Энрике на посту главного тренера «Барселоны».
Напомним, что Энрике пока не продлил контракт с каталонским клубом, хотя трудовое соглашение между сторонами истекает ближайшим летом.
Сообщается, что боссы «блаугранас» провели переговоры с наставником «Эвертона» Рональдом Куманом, который в бытность игроком выступал за «Барселону» и никогда не скрывал желания однажды возглавить каталонский клуб.
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Теперь ЗиЗу должен с ним зарплату делить, за то что тот ему рабочее место спас.
Не говоря уж про Гвардиолу и Энрике.
Куман продолжит эту традицию.
Уже 10 лет Реал не может высунуть нос из-под каталонского стола. А если и высовывает, то только чтобы сине-гранатовым тапком по лбу получить.
Отмюда и сливочная депрессия.
Отличный вариант был бы.
Ща Барса как рванет с января. Было уже такое в сезон требла с ним.