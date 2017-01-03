Эмери: «Уверен, что Ди Мария прибавит во второй половине сезона»

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери полагает, что полузащитник команды Анхель Ди Мария, которого часто критиковали за слабую игру, прибавит во второй части сезона:

«Когда команду покидает такой звездный игрок, как Ибрагимович, это накладывает еще большую ответственность на других топ-игроков, таких как Ди Мария, и фанаты ждут от них большего. Анхель - очень опытный игрок, он очень важен для нас. Он хорошо выступал за нас, но мы надеемся, что он сможет играть еще лучше. Уверен, что так и будет во второй половине сезона».