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Эмери: «Уверен, что Ди Мария прибавит во второй половине сезона»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: мнение, ПСЖ, Эмери Унаи , Ди Мария Анхель
Сегодня, 09:35 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери полагает, что полузащитник команды Анхель Ди Мария, которого часто критиковали за слабую игру, прибавит во второй части сезона:

«Когда команду покидает такой звездный игрок, как Ибрагимович, это накладывает еще большую ответственность на других топ-игроков, таких как Ди Мария, и фанаты ждут от них большего. Анхель - очень опытный игрок, он очень важен для нас. Он хорошо выступал за нас, но мы надеемся, что он сможет играть еще лучше. Уверен, что так и будет во второй половине сезона».

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