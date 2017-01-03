20-летний форвард «Ривер Плейт» - в сфере трансферных интересов «Спартака»
Соккер.Ру // Аргентина. Примера 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Ривер Плейт, Дриусси Себастьян
Сегодня, 13:50 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь
«Спартак» продолжает изучать варианты усиления на трансферном рынке.
По информации источника, «красно-белые» пристально наблюдают за 20-летним нападающим «Ривер Плейт» и молодежной сборной Аргентины (U-20) Себастьяном Дриусси.
В нынешнем сезоне Дриусси забил за «Ривер Плейт» 8 голов в 14 матчах чемпионата.
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