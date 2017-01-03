20-летний форвард «Ривер Плейт» - в сфере трансферных интересов «Спартака»

«Спартак» продолжает изучать варианты усиления на трансферном рынке.

По информации источника, «красно-белые» пристально наблюдают за 20-летним нападающим «Ривер Плейт» и молодежной сборной Аргентины (U-20) Себастьяном Дриусси.

В нынешнем сезоне Дриусси забил за «Ривер Плейт» 8 голов в 14 матчах чемпионата.