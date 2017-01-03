Рейтинг@Mail.ru

Арустамян: «Куасси переходит из „Краснодара“ в „Селтик“ за чуть более 3 млн евро»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Селтик, Краснодар, Куасси Эбуэ
Сегодня, 19:51 | Источник: Твиттер Нобеля Арустамяна | Редакция: Дмитрий Кристя

Российский комментатор Нобель Арустамян поделился информацией относительно следующего клуба полузащитника «Краснодара» Эбуэ Куасси.

«Эбуэ Куасси из „Краснодара“ переходит в „Селтик“ за чуть более 3 млн евро. При этом Краснодар сохраняет 15 % от трансфера игрока», — пишет Арустамян в своем «твиттере».

19-летний ивуариец выступает за «Краснодар» с декабря 2015 года. В этом сезоне он провел 9 матчей.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 19:54
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
17:52 Слухи «Зенит» попробует приобрести Мертенса 68
17:15 Слухи Карпин и Григорян - в числе кандидатов на пост главного тренера «Анжи» 44
14:31 Слухи Беленов может продолжить карьеру в «Рубине» 24
13:50 Слухи 20-летний форвард «Ривер Плейт» - в сфере трансферных интересов «Спартака» 19
13:16 Слухи «Спартак» не стал продавать Попова в «Трабзонспор» за 3 млн евро 24
10:37 Слухи «Марсель» отказался от приобретения Оздоева 10
10:27 Слухи «Рубин» предлагает «Трабзонспору» купить Сонга 8
00:49 Слухи ЦСКА может перехватить у «Спартака» 21-летнего игрока «Коринтианса» 79
Вчера
22:44 Агент: «Шкулетич не нужен Сёмину» 5
21:56 Слухи Луис Адриано пройдет медосмотр в «Спартаке» 10 или 11 января 98
все материалы по этой теме
Турниры