Арустамян: «Куасси переходит из „Краснодара“ в „Селтик“ за чуть более 3 млн евро»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Селтик, Краснодар, Куасси Эбуэ
Сегодня, 19:51 | Источник: Твиттер Нобеля Арустамяна | Редакция: Дмитрий Кристя
Российский комментатор Нобель Арустамян поделился информацией относительно следующего клуба полузащитника «Краснодара» Эбуэ Куасси.
«Эбуэ Куасси из „Краснодара“ переходит в „Селтик“ за чуть более 3 млн евро. При этом Краснодар сохраняет 15 % от трансфера игрока», — пишет Арустамян в своем «твиттере».
19-летний ивуариец выступает за «Краснодар» с декабря 2015 года. В этом сезоне он провел 9 матчей.
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