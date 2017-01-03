Арустамян: «Куасси переходит из „Краснодара“ в „Селтик“ за чуть более 3 млн евро»

Российский комментатор Нобель Арустамян поделился информацией относительно следующего клуба полузащитника «Краснодара» Эбуэ Куасси.

«Эбуэ Куасси из „Краснодара“ переходит в „Селтик“ за чуть более 3 млн евро. При этом Краснодар сохраняет 15 % от трансфера игрока», — пишет Арустамян в своем «твиттере».

19-летний ивуариец выступает за «Краснодар» с декабря 2015 года. В этом сезоне он провел 9 матчей.