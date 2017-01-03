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Зидан: «Не удивлюсь, если меня не выберут лучшим тренером прошлого года»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Реал, Раньери Клаудио , Зидан Зинедин , Сантуш Фернанду
Сегодня, 20:44 | Источник: Goal.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Наставник «Реала» Зинедин Зидан не ждет обязательной победы в номинации «Тренер года ФИФА». Помимо француза на награду также претендует рулевой сборной Португалии Фернанду Сантуш и главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери. Победитель будет объявлен 9 января.

«Конечно, я не удивлюсь, если не выиграю эту награду. Будет вполне разумно, если тренером года станет кто-то другой. Мне нужно продолжать работать и показывать себя с самой лучшей стороны. 

Сейчас я нервничаю гораздо меньше, чем год назад. Впереди еще долгий путь, но мы довольны работой, которую уже успели проделать.

Всегда нужно совершенствоваться. Когда я был футболистом, то пытался стать лучше даже в 33-34 года, а уж как тренер, тем более должен к этому стремиться».

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