Зидан: «Не удивлюсь, если меня не выберут лучшим тренером прошлого года»

Наставник «Реала» Зинедин Зидан не ждет обязательной победы в номинации «Тренер года ФИФА». Помимо француза на награду также претендует рулевой сборной Португалии Фернанду Сантуш и главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери. Победитель будет объявлен 9 января.

«Конечно, я не удивлюсь, если не выиграю эту награду. Будет вполне разумно, если тренером года станет кто-то другой. Мне нужно продолжать работать и показывать себя с самой лучшей стороны.

Сейчас я нервничаю гораздо меньше, чем год назад. Впереди еще долгий путь, но мы довольны работой, которую уже успели проделать.

Всегда нужно совершенствоваться. Когда я был футболистом, то пытался стать лучше даже в 33-34 года, а уж как тренер, тем более должен к этому стремиться».