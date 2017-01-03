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Витсель: «Настал момент двигаться дальше»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Зенит, Тяньцзинь Сунцзян, Витсель Аксель
Сегодня, 22:43 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Дмитрий Кристя

Бельгийский полузащитник Аксель Витсель попрощался с болельщиками «Зенита». Сегодня стало официально известно, что хавбек продолжит карьеру в китайском «Тяньцзинь Сунцзян».

«После четырех с половиной лет в России для меня настал момент двигаться дальше.

Я бы хотел поблагодарить всех в „Зените“ и Петербурге за чудесные годы, полные прекрасных воспоминаний. Всех — от президента клуба до тренерского штаба, игроков, друзей, братьев и сестер, и, конечно, всех невероятных и восхитительных болельщиков за их поддержку и любовь.

Я чувствую гордость за то, что стал частью истории „Зенита“, и покидаю клуб с четырьмя завоеванными трофеями. И я на сто процентов уверен в том, что в конце этого сезона парни снова станут чемпионами. „Петровский“ и прекрасный Санкт-Петербург навсегда останутся в моем сердце, а я всегда всеми силами буду поддерживать „сине-бело-голубых“. 

Сейчас я с нетерпением жду, когда смогу приступить к работе со своей новой командой „Тяньцзинь Сунцзян“, встретиться со своими товарищами по новой команде и начать приключение в Китае».

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