Витсель: «Настал момент двигаться дальше»

Бельгийский полузащитник Аксель Витсель попрощался с болельщиками «Зенита». Сегодня стало официально известно, что хавбек продолжит карьеру в китайском «Тяньцзинь Сунцзян».

«После четырех с половиной лет в России для меня настал момент двигаться дальше.

Я бы хотел поблагодарить всех в „Зените“ и Петербурге за чудесные годы, полные прекрасных воспоминаний. Всех — от президента клуба до тренерского штаба, игроков, друзей, братьев и сестер, и, конечно, всех невероятных и восхитительных болельщиков за их поддержку и любовь.

Я чувствую гордость за то, что стал частью истории „Зенита“, и покидаю клуб с четырьмя завоеванными трофеями. И я на сто процентов уверен в том, что в конце этого сезона парни снова станут чемпионами. „Петровский“ и прекрасный Санкт-Петербург навсегда останутся в моем сердце, а я всегда всеми силами буду поддерживать „сине-бело-голубых“.

Сейчас я с нетерпением жду, когда смогу приступить к работе со своей новой командой „Тяньцзинь Сунцзян“, встретиться со своими товарищами по новой команде и начать приключение в Китае».