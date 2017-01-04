Оби Микел близок к переходу в «Тяньцзинь Тэда»

Полузащитник «Челси» Джон Оби Микел в ближайшее время должен подписать контракт с китайским клубом «Тяньцзинь Тэда».

Согласно источнику, 29-летний нигериец подпишет трехлетнее соглашение с новой командой. Зарплата футболиста в «Тяньцзинь Тэда» составит € 8.5 млн в год.

Напомним, «Валенсия» также вела переговоры по трансферу Оби Микела.