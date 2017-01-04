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Оби Микел близок к переходу в «Тяньцзинь Тэда»

Соккер.Ру // Заграница: трансферные слухи, Тяньцзинь Тэда, Челси, Микел Джон Оби
Сегодня, 01:05 | Источник: transfermarketweb.com | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Челси» Джон Оби Микел в ближайшее время должен подписать контракт с китайским клубом «Тяньцзинь Тэда».

Согласно источнику, 29-летний нигериец подпишет трехлетнее соглашение с новой командой. Зарплата футболиста в «Тяньцзинь Тэда» составит € 8.5 млн в год.

Напомним, «Валенсия» также вела переговоры по трансферу Оби Микела.

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