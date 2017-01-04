Футболистам, отказавшимся играть за Камерун на Кубке Африки, грозит дисквалификация
Соккер.Ру // Кубок Африканских Наций 2017, Заграница: события, Ливерпуль, Вест Бромвич, Матип Жоэль, Ньом Аллан
Сегодня, 03:59 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Павел Молочный
ФИФА может дисквалифицировать футболистов, отказавшихся участвовать на Кубке африканских наций.
Наказание грозит защитникам «Ливерпуля» и «Вест Бромвича» Жоэлю Матипу и Аллану Ньому.
Ранее сообщалось, что кроме них выступать за сборную Камеруна на Кубке Африки отказались еще 5 футболистов. Недавно стало известно, что к ним присоединился и форвард «Шальке-04» Эрик Чупо-Мотинг.
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