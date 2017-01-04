Футболистам, отказавшимся играть за Камерун на Кубке Африки, грозит дисквалификация

ФИФА может дисквалифицировать футболистов, отказавшихся участвовать на Кубке африканских наций.

Наказание грозит защитникам «Ливерпуля» и «Вест Бромвича» Жоэлю Матипу и Аллану Ньому.

Ранее сообщалось, что кроме них выступать за сборную Камеруна на Кубке Африки отказались еще 5 футболистов. Недавно стало известно, что к ним присоединился и форвард «Шальке-04» Эрик Чупо-Мотинг.