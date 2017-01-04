Гвардиола: «Если бы я не чувствовал, что мне нужен вызов, то остался бы в „Барселоне“»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, по какой причине он решил возглавить этот клуб:

«Я решил испытать себя и выйти из зоны комфорта. Вот зачем я выбрал Манчестер – испытать себя и получить новый вызов. Если люди думают: „Пеп здесь, значит „Сити“ победит“ – Нет. Это не то, что можно включать и выключать. Нужно очень много всего, чтобы измениться, и мы находимся в процессе выполнения этого. Это безумие – думать, что я могу все преобразить. Я пришел для того, чтобы учиться. Вот почему я двигаюсь дальше. Я пришел учиться. Если бы я не чувствовал себя вот так, то все еще был бы в „Барселоне“».

Гвардиола также отметил, что «Манчестер Сити» предстоят долгие годы выступлений в Лиге чемпионов, чтобы стать в один ряд с такими клубами как «Барселона», «Бавария» или «Манчестер Юнайтед».