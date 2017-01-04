Рейтинг@Mail.ru

Гвардиола: «Если бы я не чувствовал, что мне нужен вызов, то остался бы в „Барселоне“»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Манчестер Сити, Барселона, Гвардиола Хосеп
Сегодня, 06:40 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Павел Молочный

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, по какой причине он решил возглавить этот клуб:

«Я решил испытать себя и выйти из зоны комфорта. Вот зачем я выбрал Манчестер – испытать себя и получить новый вызов. Если люди думают: „Пеп здесь, значит „Сити“ победит“ – Нет. Это не то, что можно включать и выключать. Нужно очень много всего, чтобы измениться, и мы находимся в процессе выполнения этого. Это безумие – думать, что я могу все преобразить. Я пришел для того, чтобы учиться. Вот почему я двигаюсь дальше. Я пришел учиться. Если бы я не чувствовал себя вот так, то все еще был бы в „Барселоне“».

Гвардиола также отметил, что «Манчестер Сити» предстоят долгие годы выступлений в Лиге чемпионов, чтобы стать в один ряд с такими клубами как «Барселона», «Бавария» или «Манчестер Юнайтед».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 07:26
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 06:45
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
04:59 Симеоне: «В Кубке Испании никогда нельзя расслабляться» 0
04:45 Клопп: «„Ливерпуль“ не может повлиять на решение Матипа не играть на Кубке Африки» 0
04:20 Венгер: «Я не видел Озила уже неделю» 4
03:22 Конте из игроков «Тоттенхэма» отметил Ваньяму 0
02:51 Гвардиола: «У „Ман Сити“ нет ни истории, ни титулов „Барселоны“, „Баварии“ или МЮ» 9
02:19 Венгер: «У „Борнмута“ была слишком большая фора» 1
Вчера
19:31 Официально Пол Клемент возглавил «Суонси» 2
16:20 Слухи Пранделли может вернуться в «Фиорентину» 0
15:22 Официально Герланд сменил Клемента на посту ассистента главного тренера «Баварии» 2
14:43 Бывший нападающий «Лидса» и МЮ Алан Смит начал тренерскую деятельность 10
все материалы по этой теме
Турниры