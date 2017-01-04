«Зенит» предлагает «Бенфике» 20 млн евро за Самариса

«Зенит» продолжает переговоры с «Бенфикой» на предмет перехода в российский клуб полузащитника Андреаса Самариса.

По информации источника, «сине-бело-голубые» готовы заплатить 20 млн евро за трансфер 27-летнего грека, в котором руководство «Зенита» видит замену хавбеку Акселю Витселю, перешедшему в китайский «Тяньцзинь Сунцзян».