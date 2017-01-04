«Челси» понадобился нападающий «Вест Хэма» Мичейл Антонио

Нападающий «Вест Хэма» Мичейл Антонио попал в сферу трансферных интересов «Челси».

Сообщается, что «синие» в январе предпримут попытку подписать 26-летнего футболиста, который в нынешнем сезоне является лучшим бомбардиром «молотобойцев» с 8 точными ударами на счету.

Добавим, что срок действия контракта Антонио с «Вест Хэмом» рассчитан до 2020 года.