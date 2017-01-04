«Челси» понадобился нападающий «Вест Хэма» Мичейл Антонио
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Вест Хэм, Челси, Антонио Мичейл
Сегодня, 14:13 | Источник: Telegraph.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Вест Хэма» Мичейл Антонио попал в сферу трансферных интересов «Челси».
Сообщается, что «синие» в январе предпримут попытку подписать 26-летнего футболиста, который в нынешнем сезоне является лучшим бомбардиром «молотобойцев» с 8 точными ударами на счету.
Добавим, что срок действия контракта Антонио с «Вест Хэмом» рассчитан до 2020 года.
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