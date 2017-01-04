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«Милан» поспорит с «Интером» за хавбека «Ливерпуля» Лейву

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ливерпуль, Интер, Милан, Лейва Лукас
Сегодня, 14:56 | Источник: Tuttosport.com | Редакция: Антон Белюсь

«Милан» намерен побороться с «Интером» за подписание полузащитника «Ливерпуля» Лукаса Лейвы.

Ранее сообщалось, что «нерадзурри» договорились с «красными» об аренде 29-летнего бразильца с последующим обязательством выкупа игрока, однако сегодня в итальянской прессе появилась информация о том, что генеральный директор «Милана» Адриано Галлиани контактировал с руководством «Ливерпуля» на предмет возможного перехода хавбека в стан «россонери».

По слухам, в «Милане» уверяют, что по окончании сезона новые владельцы клуба выделят необходимые средства для осуществления выкупа контракта Лейвы.

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