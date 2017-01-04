«Милан» поспорит с «Интером» за хавбека «Ливерпуля» Лейву
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ливерпуль, Интер, Милан, Лейва Лукас
Сегодня, 14:56 | Источник: Tuttosport.com | Редакция: Антон Белюсь
«Милан» намерен побороться с «Интером» за подписание полузащитника «Ливерпуля» Лукаса Лейвы.
Ранее сообщалось, что «нерадзурри» договорились с «красными» об аренде 29-летнего бразильца с последующим обязательством выкупа игрока, однако сегодня в итальянской прессе появилась информация о том, что генеральный директор «Милана» Адриано Галлиани контактировал с руководством «Ливерпуля» на предмет возможного перехода хавбека в стан «россонери».
По слухам, в «Милане» уверяют, что по окончании сезона новые владельцы клуба выделят необходимые средства для осуществления выкупа контракта Лейвы.
Другие материалы по теме:
14:34 Слухи «Севилья» усилится 21-летним защитником «Нанси» 0
13:29 Слухи «Гамбург» ведёт переговоры с Бадштубером 0
12:36 Слухи МЮ претендует на хавбека «Марселя» Диарра 8
12:00 Слухи Суботич может продолжить карьеру в «Гамбурге» 0
10:20 Слухи «Челси» нацелился на защитника «Наполи» Гулама 3
08:33 Слухи Крузе может сменить «Байер» на «Ляонин Хувин» 1
Или войдите через
вон даже в последнем матче... вышел... привез штрафной прямо напротив ворот, при исполнении этого штрафного Мане привез пеналь... пока лукас не выходил таких штрафных было 0.
Если бы он играл в доту, такого материли бы с певрых замесов... косячный шо ппц.