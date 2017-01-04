«Рубин» готов платить Миранчуку 2.5 млн евро в год, «Локомотив» - 1.8 млн евро

Будущее полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в клубе по-прежнему видится туманным.

Контракт хавбека с московским клубом рассчитан до конца 2017 года, стороны продолжают диалог.

Есть основания полагать, что одним из условий продления контракта является выплата 4 млн евро подъемных агентам игрока. Однако «Локомотив» не захотел платить агентам более 2 млн евро. Самому Миранчуку клуб готов платить 1.8 млн евро в год.

По информации источника, в услугах Миранчука был заинтересован «Рубин», который предложил за хавбека 3 млн евро, в то время как «железнодорожники» потребовали за игрока 8 млн евро, после чего переговоры прекратились. Миранчуку «Рубин» предложил оклад в размере 2.5 млн евро и 3 млн евро в виде подъемных агентам.

Сообщается, что определенный интерес к полузащитнику проявлял «Краснодар», но конкретного предложения «Локомотиву» не делал.