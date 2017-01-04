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Маротта: «„Ювентус“ ищет топ-полузащитника на следующий сезон»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Ювентус, Маротта Джузеппе
Сегодня, 16:46 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта намекнул на то, что зимой «бьянконери» не будут делать громких приобретений, однако постараются подписать игрока полузащиты топ-уровня ближайшим летом:

«Мы довольны нашим составом во всех отношениях.

Если сравнивать ситуацию с октябрем, то мы купили Ринкона, а Маркизио восстановился от травмы. Более того, мы близки к приобретению Кальдары, то есть мы уже подписали двух игроков.

В полузащите у нас есть молодые итальянцы, но на следующий сезон мы ищем топ-игрока в эту линию».

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