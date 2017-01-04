Маротта: «„Ювентус“ ищет топ-полузащитника на следующий сезон»

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта намекнул на то, что зимой «бьянконери» не будут делать громких приобретений, однако постараются подписать игрока полузащиты топ-уровня ближайшим летом:

«Мы довольны нашим составом во всех отношениях.

Если сравнивать ситуацию с октябрем, то мы купили Ринкона, а Маркизио восстановился от травмы. Более того, мы близки к приобретению Кальдары, то есть мы уже подписали двух игроков.

В полузащите у нас есть молодые итальянцы, но на следующий сезон мы ищем топ-игрока в эту линию».