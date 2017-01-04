Куасси Эбуэ проходит медосмотр в «Селтике»

Как и ожидалось, полузащитник «Краснодара» Куасси Эбуэ близок к переходу в «Селтик». 19-летний ивуариец прибыл в Глазго, где пройдет медосмотр, а потом подпишет контракт с «кельтами». В «Краснодаре» Эбуэ играл с 2014 года, в нынешнем сезоне провел 18 матчей.