Куасси Эбуэ проходит медосмотр в «Селтике»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Краснодар, Селтик, Куасси Эбуэ
Сегодня, 18:39 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Сергей Иванов
Как и ожидалось, полузащитник «Краснодара» Куасси Эбуэ близок к переходу в «Селтик». 19-летний ивуариец прибыл в Глазго, где пройдет медосмотр, а потом подпишет контракт с «кельтами». В «Краснодаре» Эбуэ играл с 2014 года, в нынешнем сезоне провел 18 матчей.
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