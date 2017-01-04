«Челси» отказался продавать Косту в «Тяньцзинь»

«Челси» отказался отпускать нападающего Диего Косту в Китай. Владелец лондонского клуба Роман Абрамович отклонил предложение в сумме 80 млн фунтов стерлингов. Интерес к Косте проявлял «Тяньцзинь». Прошлым летом Косту не отпустили в «Атлетико».