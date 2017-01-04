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«Челси» отказался продавать Косту в «Тяньцзинь»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Челси, Тяньцзинь Сунцзян, Коста Диего
Сегодня, 20:53 | Источник: Goal.com | Редакция: Сергей Иванов

«Челси» отказался отпускать нападающего Диего Косту в Китай. Владелец лондонского клуба Роман Абрамович отклонил предложение в сумме 80 млн фунтов стерлингов. Интерес к Косте проявлял «Тяньцзинь». Прошлым летом Косту не отпустили в «Атлетико».

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