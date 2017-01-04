«Челси» отказался продавать Косту в «Тяньцзинь»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Челси, Тяньцзинь Сунцзян, Коста Диего
Сегодня, 20:53 | Источник: Goal.com | Редакция: Сергей Иванов
«Челси» отказался отпускать нападающего Диего Косту в Китай. Владелец лондонского клуба Роман Абрамович отклонил предложение в сумме 80 млн фунтов стерлингов. Интерес к Косте проявлял «Тяньцзинь». Прошлым летом Косту не отпустили в «Атлетико».
Другие материалы по теме:
20:07 Слухи «Челси» хочет подписать полузащитника «Аталанты» 4
19:47 Слухи «Вест Хэм» готов заплатить 8 млн евро за Дефо 10
18:32 Слухи В Китае готовы предложить за Бакку 30 млн евро 19
17:42 Слухи Эвра может вернуться в «Манчестер Юнайтед» 10
15:30 Слухи Фото «Шанхай СИПГ» предложил «Боруссии» 150 млн евро за Обамеянга 143
14:34 Слухи «Севилья» усилится 21-летним защитником «Нанси» 0
Или войдите через
у меня уже от иероглифов их клубов на соккере в глазах рябит