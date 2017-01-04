«Торино» продал Бово «Пескаре»

«Торино», ранее усиливший атаку Хуаном Итурбе, продал защитника Чезаре Бово. 33-летний игрок перешел в «Пескару» и уже тренируется с новым клубом. Бово в нынешнем сезоне провел шесть матчей. Он в прошлом играл за «Рому», «Лечче», «Парму», «Палермо» и «Дженоа».