Конте: «13 побед подряд - это здорово, но хочется большего»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Тоттенхэмом».

«Это будет сложный матч, но мы хотим продлить победную серию. Нам важно взять три очка. 13 побед подряд – это отличное достижение, но хочется большего, хотя понимаем, как силен „Тоттенхэм“. Посмотрим, по какой схеме сыграем. Пока предпочтительной видится 3-4-3».