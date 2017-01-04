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Конте: «13 побед подряд - это здорово, но хочется большего»

Матч: ТоттенхэмТоттенхэм0 : 0ЧелсиЧелси
Идет первый тайм
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Конте Антонио
Сегодня, 22:50 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Тоттенхэмом».

«Это будет сложный матч, но мы хотим продлить победную серию. Нам важно взять три очка. 13 побед подряд – это отличное достижение, но хочется большего, хотя понимаем, как силен „Тоттенхэм“. Посмотрим, по какой схеме сыграем. Пока предпочтительной видится 3-4-3».

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