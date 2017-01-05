«Тоттенхэм» прервал победную серию «Челси»

В матче 20-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» обыграл «Челси» со счетом 2:0.

Лондон, стадион «Уайт Харт Лейн»

«Тоттенхэм» - «Челси» - 2:0 (1:0)

Голы: Алли 45+1, Алли 54.

«Тоттенхэм»: Льорис, Вертонген, Алдервейрелд, Дайер, Уокер, Ваньяма, Дембеле (Винкс 74), Эриксен, Алли (Сиссоко 86), Роуз, Кейн (Сон 90+2).

Главный тренер: Маурисио Почеттино.

«Челси»: Куртуа, Кэйхилл, Давид Луис, Аспиликуэта, Мозес (Батшуайи 85), Канте (Фабрегас 79), Матич, Алонсо (Виллиан 65), Педро, Диего Коста, Азар.

Главный тренер: Антонио Конте.

Предупреждения: Педро 18, Кэйхилл 38, Ваньяма 40, Алли 45+2, Роуз 87.

Судья: Аткинсон (Англия).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.