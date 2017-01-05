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«Тоттенхэм» прервал победную серию «Челси»

Матч: ТоттенхэмТоттенхэм2 : 0ЧелсиЧелси
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события, Алли Деле
Сегодня, 00:53 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

В матче 20-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» обыграл «Челси» со счетом 2:0.

Лондон, стадион «Уайт Харт Лейн»

«Тоттенхэм» - «Челси» - 2:0 (1:0)
Голы: Алли 45+1, Алли 54.

«Тоттенхэм»: Льорис, Вертонген, Алдервейрелд, Дайер, Уокер, Ваньяма, Дембеле (Винкс 74), Эриксен, Алли (Сиссоко 86), Роуз, Кейн (Сон 90+2).
Главный тренер: Маурисио Почеттино.

«Челси»: Куртуа, Кэйхилл, Давид Луис, Аспиликуэта, Мозес (Батшуайи 85), Канте (Фабрегас 79), Матич, Алонсо (Виллиан 65), Педро, Диего Коста, Азар.
Главный тренер: Антонио Конте.

Предупреждения: Педро 18, Кэйхилл 38, Ваньяма 40, Алли 45+2, Роуз 87. 

Судья: Аткинсон (Англия).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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