«Тоттенхэм» прервал победную серию «Челси»
В матче 20-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» обыграл «Челси» со счетом 2:0.
Лондон, стадион «Уайт Харт Лейн»
«Тоттенхэм» - «Челси» - 2:0 (1:0)
Голы: Алли 45+1, Алли 54.
«Тоттенхэм»: Льорис, Вертонген, Алдервейрелд, Дайер, Уокер, Ваньяма, Дембеле (Винкс 74), Эриксен, Алли (Сиссоко 86), Роуз, Кейн (Сон 90+2).
Главный тренер: Маурисио Почеттино.
«Челси»: Куртуа, Кэйхилл, Давид Луис, Аспиликуэта, Мозес (Батшуайи 85), Канте (Фабрегас 79), Матич, Алонсо (Виллиан 65), Педро, Диего Коста, Азар.
Главный тренер: Антонио Конте.
Предупреждения: Педро 18, Кэйхилл 38, Ваньяма 40, Алли 45+2, Роуз 87.
Судья: Аткинсон (Англия).
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Вас добавили в игнор(((.
Фрэнк Лэмпард:
"Проиграть Тоттенхэму - самое ужасное чувство. Ведь они запишут этот матч на DVD и будут хвастаться этим следующие 10 лет."
буду пересматривать))))
все, я спать.
давай Ливерпуль жми на газ пока есть шансы..5 очков всего лишь отрыв от Челси..
По сути отыгрались за прошлый год. Гол Азара и левый гол Педро в этом сезоне до сих пор в памяти. Алли шикарный матч провел. Эриксен, Роуз, Уокер, Тоби, Ваньяма тоже как всегда были хороши. Дембеле начинает напоминать себя образца прошлого года. Кейн мешок конечно, но и без него сегодня все удачно сложилось. Прощаю так и быть.)
Всех с победой! Поднимаемся вверх громадными шагами! Боксинг дэй можно сказать удался!