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Почеттино: «„Тоттенхэм“ обыграл одну из лучших команд Европы»

Матч: ТоттенхэмТоттенхэм2 : 0ЧелсиЧелси
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Почеттино Маурисио
Сегодня, 03:21 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился впечатлениями от победы над «Челси» (2:0) в матче 20-го тура АПЛ:

«Это большая победа и очень важные три очка с точки зрения турнирного положения. Мы одержали победу в сложном матче с одной из лучших команд Европы, поэтому победа особенно ценна. Мы можем гордиться собой, ведь проявили характер и доказали свою конкурентоспособность. Это шаг вперед для команды, но важно продолжать идти дальше. В футболе очень важна вера. Сегодня „Тоттенхэм“ показал, что способен на многое. Мы находимся в хорошей турнирной позиции. „Челси“ лидирует, но мы боремся за очки и стараемся сократить отставание».

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