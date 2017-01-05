Дракслер дебютировал за ПСЖ

Новичок ПСЖ Юлиан Дракслер уже успел дебютировать за парижан. Пока в неофициальной встрече. Накануне французский клуб проводил товарищеский матч с представителем Туниса, клубом «Африкэн». Дракслер появился на поле на 46-й минуте матча, заменив Блеза Матюиди, однако результативными действиями ему отличиться не удалось. ПСЖ выиграл 3:0, а голы забивали Кристофер Нкунку, Анхель Ди Мария и Жан-Кевин Огюстен.