Бауса: «Я бы предпочел, чтобы Тевес остался в чемпионате Аргентины»

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса рассказал о будущем нападающих Мауро Икарди и Карлоса Тевеса в национальной команде. Последний недавно перешел в китайский «Шанхай Шэньхуа».

«Я бы предпочел, чтобы Тевес остался в чемпионате Аргентины. Но я все равно буду продолжать следить за его выступлениями, он поднял свой уровень и сейчас способен на многое.

Икарди? Я не исключаю, что в сборной могут появиться новые имена. Он может быть вызван в любой момент».