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Бауса: «Я бы предпочел, чтобы Тевес остался в чемпионате Аргентины»

Соккер.Ру // Отбор ЧМ-2018. Южная Америка, Заграница: мнение, Аргентина, Бауса Эдгардо , Тевес Карлос, Икарди Мауро
Сегодня, 11:04 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса рассказал о будущем нападающих Мауро Икарди и Карлоса Тевеса в национальной команде. Последний недавно перешел в китайский «Шанхай Шэньхуа».

«Я бы предпочел, чтобы Тевес остался в чемпионате Аргентины. Но я все равно буду продолжать следить за его выступлениями, он поднял свой уровень и сейчас способен на многое.

Икарди? Я не исключаю, что в сборной могут появиться новые имена. Он может быть вызван в любой момент».

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