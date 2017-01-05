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Икарди: «Ситуация в „Интере“ при де Буре была невыносимой»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Интер, де Бур Франк , Икарди Мауро, Барбоса Габриэль
Сегодня, 13:24 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Интера» Мауро Икарди раскритиковал предыдущего наставника клуба Франка де Бура, а также поделился мнением об игре форварда Габриэля Барбосы.

«При де Буре ситуация в „Интере“ стала невыносимой. Футболисты, которые не играли, были действительно недовольны, они даже не особо радовались во время разных общекомандных праздников. С Пиоли же ситуация изменилась. Все футболисты чувствуют себя частью команды, даже те, кто не попадают в состав. Он изменил наш менталитет. Прежде всего мы работаем над концентрацией, потому что многие проблемы идут из головы.

Габигол? Люди ожидали большего от него, но это нормальная ситуация. Итальянский футбол жесток к молодежи, Барбосе нужно время, но он усердно работает каждый день. Я был в другой ситуации. Я вырос в Италии и построил здесь свою карьеру, Габиголу труднее».

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