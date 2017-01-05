Григорян: «Я ждал этого шанса 20 лет»
Сегодня, 14:27 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Новоиспеченный рулевой «Анжи» Александр Григорян коротко прокомментировал свое назначение.
«Я ждал это шанса и шел к нему упорным трудом в течение двадцати лет. Я не собираюсь ничего комментировать и обсуждать. Вы сами все увидите по ходу чемпионата.
Я не собираюсь обсуждать с вами наши цели и обсуждать ситуацию в „Анжи“. Все это вы будете обсуждать с руководителями клуба. Я буду добиваться с командой максимальных результатов, каких только возможно».
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