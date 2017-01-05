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Григорян: «Мне будет интересно обыгрывать всех соперников: и „Зенит“, и „Спартак“, и ЦСКА»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Анжи, Григорян Александр
Сегодня, 14:59 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян поделился своими планами у руля махачкалинского клуба.

«Мои достижения в женском футболе? Вы все время хотите затронуть ситуацию в женском футболе. Там я добился признания в Европе, чтобы вы понимали уровень, на который я вышел. В мужском футболе добился признания в первом дивизионе. Наступило время сделать это в РФПЛ. У кого-то такой шанс появляется в 35 лет, у меня - в 50. И я его не собираюсь упускать.

Мне будет интересно обыгрывать всех соперников, которые встретятся нам на пути. И „Зенит“, и „Спартак“, и ЦСКА. Премьер-Лига не сводится только к топовым командам. Здесь, как и в первом дивизионе, нужно прикладывать сто процентов усилий, чтобы обыграть любого соперника. Но и этого недостаточно. Важно избрать правильную тактику и построить команду единомышленников в руководстве и коллективе футболистов».

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