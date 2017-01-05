Игрок НБА Луол Денг мечтает купить «Кристал Пэлас»

Форвард клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Луол Денг рассказал о том, что давно мечтает купить «Кристал Пэлас»:

«Я вырос в трех минутах ходьбы от стадиона „Кристал Пэлас“, а когда я был мальчишкой, то забирался на холм рядом со стадионом, чтобы смотреть матчи команды.

С тех пор я большой болельщик „Кристал Пэлас“. „Арсенал“ - моя любимая команда, а „Кристал Пэлас“ - вторая.

Надеюсь, они смогут сохранить прописку в Премьер-Лиге. Я всегда говорил, что если стану миллиардером, то куплю „Кристал Пэлас“. Это моя мечта»

Напомним, что ранее «Кристал Пэлас» возглавил Сэм Эллардайс.