Игрок НБА Луол Денг мечтает купить «Кристал Пэлас»
Сегодня, 18:14 | Источник: Espn.com | Редакция: Антон Белюсь
Форвард клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Луол Денг рассказал о том, что давно мечтает купить «Кристал Пэлас»:
«Я вырос в трех минутах ходьбы от стадиона „Кристал Пэлас“, а когда я был мальчишкой, то забирался на холм рядом со стадионом, чтобы смотреть матчи команды.
С тех пор я большой болельщик „Кристал Пэлас“. „Арсенал“ - моя любимая команда, а „Кристал Пэлас“ - вторая.
Надеюсь, они смогут сохранить прописку в Премьер-Лиге. Я всегда говорил, что если стану миллиардером, то куплю „Кристал Пэлас“. Это моя мечта»
Напомним, что ранее «Кристал Пэлас» возглавил Сэм Эллардайс.
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