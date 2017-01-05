Мертенс: «Пока у меня нет договорённости с „Наполи“ о продлении контракта»
Сегодня, 19:51 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Вингер «Наполи» Дрис Мертенс сообщил, что пока между ним и клубом нет договоренности о новом контракте.
Бельгиец в нынешнем сезоне забил 15 мячей и привлек к себе внимание многих клубов. В частности, 29-летним игроком интересуется «Зенит».
Действующий контракт Мертенса с «партенопейцами» рассчитан до лета 2018 года.
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