Мертенс: «Пока у меня нет договорённости с „Наполи“ о продлении контракта»

Вингер «Наполи» Дрис Мертенс сообщил, что пока между ним и клубом нет договоренности о новом контракте.

Бельгиец в нынешнем сезоне забил 15 мячей и привлек к себе внимание многих клубов. В частности, 29-летним игроком интересуется «Зенит».

Действующий контракт Мертенса с «партенопейцами» рассчитан до лета 2018 года.