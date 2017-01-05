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Ибрагимович - лучший игрок МЮ в декабре

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Ман Юнайтед, Ибрагимович Златан
Сегодня, 20:07 | Источник: Твиттер ФК "Манчестер Юнайтед" | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович признан лучшим игроком «красных дьяволов» в минувшем месяце.

Напомним, что накануне швед был также признан лучшим игроком Премьер-Лиги в декабре по версии болельщиков.

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