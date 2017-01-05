Ибрагимович - лучший игрок МЮ в декабре
Сегодня, 20:07 | Источник: Твиттер ФК "Манчестер Юнайтед" | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович признан лучшим игроком «красных дьяволов» в минувшем месяце.
Напомним, что накануне швед был также признан лучшим игроком Премьер-Лиги в декабре по версии болельщиков.
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