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«Гент» перехватил 18-летнего нигерийского хавбека у ЦСКА

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Тренчин, ЦСКА, Гент
Сегодня, 01:52 | Источник: Фэйсбук ФК "Тренчин" | Редакция: Павел Молочный

18-летний полузащитник Самуэль Калу перебрался из словацкого клуба «Тренчин» в бельгийский «Гент».

Сообщается, что нигерийским хавбеком еще с прошлого лета активно интересовался московский ЦСКА, но Калу предпочел перейти в бельгийскую команду.

Напомним, что московские «армейцы» намерены приобрести полузащитника «Эшторила» Матеуса Индио.

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