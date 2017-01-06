«Гент» перехватил 18-летнего нигерийского хавбека у ЦСКА

18-летний полузащитник Самуэль Калу перебрался из словацкого клуба «Тренчин» в бельгийский «Гент».

Сообщается, что нигерийским хавбеком еще с прошлого лета активно интересовался московский ЦСКА, но Калу предпочел перейти в бельгийскую команду.

Напомним, что московские «армейцы» намерены приобрести полузащитника «Эшторила» Матеуса Индио.