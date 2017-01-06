«Гент» перехватил 18-летнего нигерийского хавбека у ЦСКА
Сегодня, 01:52 | Источник: Фэйсбук ФК "Тренчин" | Редакция: Павел Молочный
18-летний полузащитник Самуэль Калу перебрался из словацкого клуба «Тренчин» в бельгийский «Гент».
Сообщается, что нигерийским хавбеком еще с прошлого лета активно интересовался московский ЦСКА, но Калу предпочел перейти в бельгийскую команду.
Напомним, что московские «армейцы» намерены приобрести полузащитника «Эшторила» Матеуса Индио.
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