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Хави: «Китай становится подходящим местом для топ-игроков»

Соккер.Ру // Заграница: мнение, Хави
Сегодня, 05:30 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Павел Молочный

Экс-полузащитник «Барселоны» и действующий игрок «Аль-Садда» Хави полагает, что китайская Суперлига способна составить конкуренцию европейскому футболу:

«Долгое время Европа была единственным прибежищем для топ-игроков. Сейчас Китай располагает финансовыми возможностями для привлечения лучших игроков, выступающих в Европе. Они уже приобрели выдающихся игроков, но это, кажется, только начало. Мы уже видели, как некоторые топ-футболисты переходили в МЛС, но это было, как правило, на закате их карьеры. То, что делают в Китае, совершенно отличается от этого – они привлекают игроков, находящихся на пике карьеры.

Они предлагают зарплаты, с которыми никак не могут конкурировать европейские клубы, и это делает Китай подходящим местом для топ-игроков».

Напомним, недавно стало известно, что китайские власти намерены ограничить расходы местных клубов на покупку и зарплаты футболистов.

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