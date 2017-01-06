Хави: «Китай становится подходящим местом для топ-игроков»

Экс-полузащитник «Барселоны» и действующий игрок «Аль-Садда» Хави полагает, что китайская Суперлига способна составить конкуренцию европейскому футболу:

«Долгое время Европа была единственным прибежищем для топ-игроков. Сейчас Китай располагает финансовыми возможностями для привлечения лучших игроков, выступающих в Европе. Они уже приобрели выдающихся игроков, но это, кажется, только начало. Мы уже видели, как некоторые топ-футболисты переходили в МЛС, но это было, как правило, на закате их карьеры. То, что делают в Китае, совершенно отличается от этого – они привлекают игроков, находящихся на пике карьеры.

Они предлагают зарплаты, с которыми никак не могут конкурировать европейские клубы, и это делает Китай подходящим местом для топ-игроков».

Напомним, недавно стало известно, что китайские власти намерены ограничить расходы местных клубов на покупку и зарплаты футболистов.