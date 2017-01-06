«Арсенал» отдаст Тораля в аренду «Рейнджерс»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Хон Тораль, вероятно, проведет остаток сезона в «Глазго Рейнджерс».

В первой половине сезона 21-летний хавбек «канониров» выступал за «Гранаду».

Тораль сыграл за испанский клуб в 6 матчах и сумел забить гол в кубковой игре с «Осасуной».