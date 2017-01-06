«Арсенал» отдаст Тораля в аренду «Рейнджерс»
Соккер.Ру // Шотландия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Арсенал, Рейнджерс, Гранада, Тораль Хон
Сегодня, 06:59 | Источник: Skysports.com | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник лондонского «Арсенала» Хон Тораль, вероятно, проведет остаток сезона в «Глазго Рейнджерс».
В первой половине сезона 21-летний хавбек «канониров» выступал за «Гранаду».
Тораль сыграл за испанский клуб в 6 матчах и сумел забить гол в кубковой игре с «Осасуной».
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