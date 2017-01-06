«Вест Хэм» интересуется Шейном Лонгом

Руководство «Вест Хэма» положило глаз на форварда «Саутгемптона» Шейна Лонга.

В текущем сезоне чемпионата Англии самый быстрый футболист АПЛ смог отличиться за «Саутгемптон» всего один раз.

29-летний ирландский форвард на данный момент оценивается примерно в 12 млн фунтов.