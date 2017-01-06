«Вест Хэм» интересуется Шейном Лонгом
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Вест Хэм, Саутгемптон, Лонг Шейн
Сегодня, 07:56 | Источник: Goal.com | Редакция: Павел Молочный
Руководство «Вест Хэма» положило глаз на форварда «Саутгемптона» Шейна Лонга.
В текущем сезоне чемпионата Англии самый быстрый футболист АПЛ смог отличиться за «Саутгемптон» всего один раз.
29-летний ирландский форвард на данный момент оценивается примерно в 12 млн фунтов.
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