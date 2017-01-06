Вальбуэна надеется вернуться в сборную Франции

Полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна не теряет надежды вернуться в сборную Франции, куда он не вызывался с октября 2015 года.

«Я не заслуживаю такого финала. Я не хочу сказать, что мое отсутствие в сборной несправедливо. Могу понять решение Дешама, но хочу подчеркнуть, что не сдамся.

Я не боюсь, что тренер не возьмет меня обратно в сборную, это жизнь. У меня в карьере было 2 чемпионата мира и Евро, но эта история заканчивается слишком внезапно. Сделаю все, чтобы вернуться в команду.

Бензема? Мы не контактировали».