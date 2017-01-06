Вальбуэна надеется вернуться в сборную Франции
Сегодня, 10:03 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна не теряет надежды вернуться в сборную Франции, куда он не вызывался с октября 2015 года.
«Я не заслуживаю такого финала. Я не хочу сказать, что мое отсутствие в сборной несправедливо. Могу понять решение Дешама, но хочу подчеркнуть, что не сдамся.
Я не боюсь, что тренер не возьмет меня обратно в сборную, это жизнь. У меня в карьере было 2 чемпионата мира и Евро, но эта история заканчивается слишком внезапно. Сделаю все, чтобы вернуться в команду.
Бензема? Мы не контактировали».
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