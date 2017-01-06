«Спартак» проведет 4 контрольных матча на сборах
Сегодня, 10:21 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Дмитрий Кристя
Стали известны даты спаррингов «Спартака» во время учебно-тренировочных сборов команды.
В рамках подготовки к весенней части чемпионата на первом сборе в Абу-Даби (18 января - 1 февраля) спартаковцы встретятся 31 января с «Копенгагеном».
На втором сборе в Эстепоне (4 - 17 февраля) «красно-белые» проведут два спарринга. Они намечены на 10 и 16 февраля. А на заключительном этапе подготовки в Марбелье (20 февраля - 2 марта) «Спартак» проведет товарищескую встречу 26 февраля.
Соперники «Спартака» в контрольных матчах, которые состоятся во время испанских сборов, определятся позднее.
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