Рейтинг@Mail.ru

УЕФА получил документы по апелляции Еременко

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, ЦСКА, Еременко Роман
Сегодня, 16:26 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник ЦСКА Роман Еременко подал апелляцию в УЕФА относительно своей двухгодичной дисквалификации за употребление кокаина. Организация получила все необходимые документы по данной апелляции.

«Футболист подал апелляцию на решение контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА. Дата слушания пока не определена. Скорее всего, она станет известна на следующей неделе», — сообщают в пресс-службе УЕФА.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 17:39
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:33
ответ пользователю Зе Луиш (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 17:31
ответ пользователю Мигалков (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 17:31
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 17:28
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:27
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 17:26
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:23
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 17:23
ответ пользователю guf ak-47 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:22
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:22
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:21
ответ пользователю ДмиАлександрович (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:21
ответ пользователю Evilsand (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:20
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 17:15
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 17:15
, чтобы видеть комментарии
  6
Сегодня 17:06
ответ пользователю ДмиАлександрович (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 17:06, редактировал Сегодня 17:06
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 17:03
, чтобы видеть комментарии
  10
Сегодня 17:00
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:56
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 16:47
ответ пользователю Далеко Смотрящий (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 16:43
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:40
, чтобы видеть комментарии
  7
Сегодня 16:37
Показать
Немного троллинга
  4
Сегодня 16:34
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 16:33
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 16:32
Показать
Немного троллинга
  5
Сегодня 16:30
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:30
, чтобы видеть комментарии
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
14:42 Файзулин завершает своё восстановление 18
13:25 Селюк: «Траоре может остаться в ЦСКА» 114
12:05 Аршавин рассказал о самых памятных матчах в своей карьере 40
Вчера
Станислав Горин
Торги по Миранчуку - приговор лимиту
«Соккер.ру» с интересом и возмущением следит за переговорами Миранчука и «Локомотива». Распутываем историю, наградившую Алексея ярлыком «алчный, слабый футболист».
Комментариев: 24
04 января 2017
Вадим Багров
Художник Пирло и путешествие вокруг света
«Соккер.ру», вдохновившись атмосферным снимком Пирло, находит звезд «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Ростова» и других клубов РФПЛ на карте мировых курортов. 
Комментариев: 4
15:23 Слухи «Рубин» готов платить Миранчуку 2.5 млн евро в год, «Локомотив» - 1.8 млн евро 51
03 января 2017
23:22 Официально «Мордовия» рассталась с Саркисовым 2
Александр Чистяков
Топ-10 подорожавших игроков РФПЛ
2016 год прошел, многим игрокам он принес прогресс, в том числе в смысле трансферной стоимости. «Соккер.ру» интересуется: кто из игроков РФПЛ значительно прибавил в цене?
Комментариев: 30
15:32 «Краснодар» возвращает Комличенко из «Слована» 12
11:05 «Рубин» поблагодарил Девича за годы, проведённые в команде 7
все материалы по этой теме
Турниры