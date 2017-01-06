УЕФА получил документы по апелляции Еременко
Сегодня, 16:26 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник ЦСКА Роман Еременко подал апелляцию в УЕФА относительно своей двухгодичной дисквалификации за употребление кокаина. Организация получила все необходимые документы по данной апелляции.
«Футболист подал апелляцию на решение контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА. Дата слушания пока не определена. Скорее всего, она станет известна на следующей неделе», — сообщают в пресс-службе УЕФА.
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