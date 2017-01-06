Источник: «„Брюгге“ заплатил ЦСКА за Страндберга 1.5 млн евро»

По информации бельгийской прессы, ЦСКА выручил с продажи нападающего Карлоса Страндберга 1.5 млн евро.

Сообщается, что именно столько «Брюгге» заплатил за 20-летнего шведа.

Напомним, что Страндберг заключил с бельгийским клубом контракт, рассчитанный до 2021 года.