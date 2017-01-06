Источник: «„Брюгге“ заплатил ЦСКА за Страндберга 1.5 млн евро»
Сегодня, 17:52 | Источник: VoetbalNieuws.be | Редакция: Антон Белюсь
По информации бельгийской прессы, ЦСКА выручил с продажи нападающего Карлоса Страндберга 1.5 млн евро.
Сообщается, что именно столько «Брюгге» заплатил за 20-летнего шведа.
Напомним, что Страндберг заключил с бельгийским клубом контракт, рассчитанный до 2021 года.
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Если ничего не знаешь, то лучше молчать, что бы не выглядеть глупо))
Альфа-банк и компании, связанные с Гинером, пришли к соглашению
21.11.2016
Представители Альфа-банка и компаний, связанных с президентом московского футбольного клуба ЦСКА Евгением Гинером, заявили в арбитражном суде Москвы, что достигли договоренности об урегулировании спора по иску банка о взыскании более 91,6 миллиона долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как заявил представитель "Элекс-полюс кар" в суде в понедельник, стороны достигли устной договоренности о заключении мирового соглашения. "Планируется, что мировые соглашения будут заключены в рамках рассмотрения Мосгорсудом в январе апелляционных жалоб", — сказал представитель ответчиков. Представитель Альфа-банка подтвердил такую договоренность. Арбитраж Москвы отложил рассмотрение дела на 6 февраля.
''Да, это правда, что были контакты, но в данный момент я не думаю об этом. Я привязан к ЦСКА, в этом клубе я провёл шесть лет и мой нынешний приоритет это продление договора. На следующей неделе я возвращаюсь в Москву и мы возобновим переговоры о новом контракте. Представитель Трабзона позвонил мне, но в первую очередь ЦСКА, а потом все остальные,'' - сказал Тошич.
Ну вот, теперь осталось 96,5 миллионов. Правда это долг только Альфа-банку. А сколько еще кредиторов у Гинера? Кто знает..
Верной дорогой Гинер идёт?)
Еще одного неплохого игрока придется Гинеру продать. А то кредиторы уже начинают терять терпение.