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Источник: «„Брюгге“ заплатил ЦСКА за Страндберга 1.5 млн евро»

Соккер.Ру // Бельгия. Про-Лига 2016/2017, Заграница: трансферы, Брюгге, ЦСКА, Страндберг Карлос
Сегодня, 17:52 | Источник: VoetbalNieuws.be | Редакция: Антон Белюсь

По информации бельгийской прессы, ЦСКА выручил с продажи нападающего Карлоса Страндберга 1.5 млн евро.

Сообщается, что именно столько «Брюгге» заплатил за 20-летнего шведа.

Напомним, что Страндберг заключил с бельгийским клубом контракт, рассчитанный до 2021 года.

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