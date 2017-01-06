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14 января «Зенит» проведёт контрольный матч с «Айнтрахтом»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Межсезонье, Зенит, Айнтрахт Ф
Сегодня, 18:01 | Источник: ФК "Айнтрахт" | Редакция: Антон Белюсь

«Зенит» во время зимних сборов в ОАЭ проведет контрольный матч с франкфуртским «Айнтрахтом».

Пресс-служба немецкого клуба сообщает, что встреча состоится 14 января.

Напомним, что сборы в ОАЭ «сине-бело-голубые» проведут с 11 по 22 января.

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