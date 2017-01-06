14 января «Зенит» проведёт контрольный матч с «Айнтрахтом»
Сегодня, 18:01 | Источник: ФК "Айнтрахт" | Редакция: Антон Белюсь
«Зенит» во время зимних сборов в ОАЭ проведет контрольный матч с франкфуртским «Айнтрахтом».
Пресс-служба немецкого клуба сообщает, что встреча состоится 14 января.
Напомним, что сборы в ОАЭ «сине-бело-голубые» проведут с 11 по 22 января.
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Чур меня....
Плохая примета на " старый " Новый год проводить этот матч
Явно не к добру....
Не умыкнули на ПР?
это тебе бомж тебе
я копирую твои слова,ну если ты 14 не появишься,то ты не пацан
Какая боль, какая боль ...............
скоро посмеемся хоть)!