14 января «Зенит» проведёт контрольный матч с «Айнтрахтом»

«Зенит» во время зимних сборов в ОАЭ проведет контрольный матч с франкфуртским «Айнтрахтом».

Пресс-служба немецкого клуба сообщает, что встреча состоится 14 января.

Напомним, что сборы в ОАЭ «сине-бело-голубые» проведут с 11 по 22 января.