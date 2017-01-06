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Хесе согласен получать меньше ради возможности перейти в «Лас-Пальмас»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, ПСЖ, Лас-Пальмас, Хесе
Сегодня, 20:53 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

По информации испанской прессы, нападающий ПСЖ Хесе готов пойти на понижение зарплаты ради возможности вернуться в родной «Лас-Пальмас» на правах аренды.

Тем не менее, парижский клуб не спешит отпускать 23-летнего игрока, надеясь на то, что до закрытия зимнего трансферного окна получит заманчивые предложения по футболисту от других клубов. В частности, интерес к Хесе могут проявлять «Рома» и «Ливерпуль».

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