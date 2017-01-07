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Агент: «Китайский клуб предлагал Левандовски более 40 млн евро в год»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: мнение, Бавария, Левандовски Роберт
Сегодня, 00:36 | Источник: NBCSports.com | Редакция: Антон Белюсь

Чезари Кухарски - агент нападающего «Баварии» и сборной Польши Роберта Левандовски, заявил, что его клиент отказался от сверхприбыльного предложения от неизвестного китайского клуба:

«Со мной связывался агент, который занимается вербовкой звезд в Китай. Но название клуба не сообщалось.

Если бы Левандовски согласился на переход в китайский клуб, то получал бы в год гораздо больше 40 млн евро - суммы, что зарабатывает Карлос Тевес».

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