Агент: «Китайский клуб предлагал Левандовски более 40 млн евро в год»
Сегодня, 00:36 | Источник: NBCSports.com | Редакция: Антон Белюсь
Чезари Кухарски - агент нападающего «Баварии» и сборной Польши Роберта Левандовски, заявил, что его клиент отказался от сверхприбыльного предложения от неизвестного китайского клуба:
«Со мной связывался агент, который занимается вербовкой звезд в Китай. Но название клуба не сообщалось.
Если бы Левандовски согласился на переход в китайский клуб, то получал бы в год гораздо больше 40 млн евро - суммы, что зарабатывает Карлос Тевес».
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Может на Соккере пора завести страничку о китайском... это.. футболе?
Как можно отказаться??))
Значит брехня!)))