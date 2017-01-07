Агент: «Китайский клуб предлагал Левандовски более 40 млн евро в год»

Чезари Кухарски - агент нападающего «Баварии» и сборной Польши Роберта Левандовски, заявил, что его клиент отказался от сверхприбыльного предложения от неизвестного китайского клуба:

«Со мной связывался агент, который занимается вербовкой звезд в Китай. Но название клуба не сообщалось.

Если бы Левандовски согласился на переход в китайский клуб, то получал бы в год гораздо больше 40 млн евро - суммы, что зарабатывает Карлос Тевес».