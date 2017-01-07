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Ибрагимович: «Ассоциирую себя со зверем»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Ман Юнайтед, Ибрагимович Златан
Сегодня, 02:17 | Источник: ФК "Манчестер Юнайтед" | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, признанный лучшим игроком МЮ в декабре, отдал должное главному тренеру команды Жозе Моуриньо за физическую форму, в которой находится 35-летний форвард «красных дьяволов»:

«Чувствую себя хорошо, чувствую себя в форме. Главный тренер разработал для меня хорошую программу подготовки с начала сезона. Он учитывал мои физические показатели и сделал так, чтобы я мог играть как можно чаще. Нужно отдать ему должное за это, я могу принимать участие в каждом матче.

Мое тело – это не совсем нормальное тело. Впечатления от него такие, будто вы увидели перед собой зверя. Он всегда в форме, всегда свеж. Так что я ассоциирую себя со зверем».

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Сегодня 02:44, редактировал Сегодня 02:45
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