Ибрагимович: «Ассоциирую себя со зверем»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, признанный лучшим игроком МЮ в декабре, отдал должное главному тренеру команды Жозе Моуриньо за физическую форму, в которой находится 35-летний форвард «красных дьяволов»:

«Чувствую себя хорошо, чувствую себя в форме. Главный тренер разработал для меня хорошую программу подготовки с начала сезона. Он учитывал мои физические показатели и сделал так, чтобы я мог играть как можно чаще. Нужно отдать ему должное за это, я могу принимать участие в каждом матче.

Мое тело – это не совсем нормальное тело. Впечатления от него такие, будто вы увидели перед собой зверя. Он всегда в форме, всегда свеж. Так что я ассоциирую себя со зверем».