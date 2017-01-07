«Милан» хочет арендовать Депая

После того, как «Эвертон» отказал «Милану» в аренде своего нападающего Жерара Деулофеу, «россонери» переключились на полузащитника «Манчестер Юнайтед» Мемфиса Депая.

Руководство «Милана» рассчитывает взять голландского хавбека в аренду с правом выкупа в конце сезона.