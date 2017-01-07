«Милан» хочет арендовать Депая
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Милан, Ман Юнайтед, Депай Мемфис, Деулофеу Жерар
Сегодня, 06:26 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный
После того, как «Эвертон» отказал «Милану» в аренде своего нападающего Жерара Деулофеу, «россонери» переключились на полузащитника «Манчестер Юнайтед» Мемфиса Депая.
Руководство «Милана» рассчитывает взять голландского хавбека в аренду с правом выкупа в конце сезона.
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Но по лучше будет капитана,да всяких хонд с куцкай