«Ювентус» готов потратить 80 млн евро на трансфер и зарплату Доннаруммы
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Милан, Ювентус, Барселона, Доннарумма Джанлуиджи
Сегодня, 07:16 | Источник: Goal.com | Фото: Твиттер ФК "Милан" | Редакция: Павел Молочный
«Ювентус» в общей сложности собирается потратить 80 млн евро на трансфер и зарплату 17-летнего голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы.
Туринский клуб готов заплатить за игрока «россонери» € 40 млн, а молодому вратарю предложить четырехлетний контракт с ежегодной зарплатой в размере € 10 млн.
Отметим, что Доннарумма не может подписать долгосрочный контракт с «Миланом», пока в феврале ему не исполнится 18 лет.
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