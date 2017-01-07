«Ювентус» готов потратить 80 млн евро на трансфер и зарплату Доннаруммы

«Ювентус» в общей сложности собирается потратить 80 млн евро на трансфер и зарплату 17-летнего голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы.

Туринский клуб готов заплатить за игрока «россонери» € 40 млн, а молодому вратарю предложить четырехлетний контракт с ежегодной зарплатой в размере € 10 млн.

Отметим, что Доннарумма не может подписать долгосрочный контракт с «Миланом», пока в феврале ему не исполнится 18 лет.