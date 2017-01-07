Стоунз: «Я так долго ждал этого гола!»

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз прокомментировал победу над «Вест Хэмом» (5:0) в матче 1/32 финала Кубка Англии, в котором ему удалось отличиться голом:

«Если честно, я так долго ждал этого гола! Должен был забивать в нескольких предыдущих играх, но мне приятно сделать это в кубковой игре. Мы хорошо контролировали мяч, что в итоге и сказалось на результате. В целом это была очень хорошая игра. Конечно, как защитник, я особенно рад, что мы сыграли на ноль, ведь „Ман Сити“ это не так часто удается».