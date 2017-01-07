Ламела вернулся в «Рому» для лечения

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Ламела вернулся в «Рому» для прохождения лечения. Аргентинец не может восстановиться после травмы с 25 октября. В тренерском штабе «шпор» решили, что его лечение лучше будет проходить на базе «Ромы», где ранее играл 24-летний хавбек. Там он будет восстанавливаться под присмотром врача из «Тоттенхэма».