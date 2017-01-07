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Ламела вернулся в «Рому» для лечения

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Тоттенхэм, Рома, Ламела Эрик
Сегодня, 09:48 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Ламела вернулся в «Рому» для прохождения лечения. Аргентинец не может восстановиться после травмы с 25 октября. В тренерском штабе «шпор» решили, что его лечение лучше будет проходить на базе «Ромы», где ранее играл 24-летний хавбек. Там он будет восстанавливаться под присмотром врача из «Тоттенхэма».

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